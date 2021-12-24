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В МИД призвали ЕС задуматься о последствиях санкций в отношении Белоруссии

Полина Долганова

В мире
В МИД призвали ЕС задуматься о последствиях санкций в отношении Белоруссии
Фото: unsplash

Возможная приостановка транзита газового топлива через Белоруссию не отвечала бы ни интересам России, ни стран Запада. Евросоюз должен осознавать последствия от санкций в отношении Минска. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук.

По его словам, Запад и Центральная Европа продолжают «душить» Белоруссию ограничениями, нанося тем самым ущерб экономике республики, поддерживая политических эмигрантов и подстрекая белорусов к беспорядкам.

Полищук также напомнил, что перекачка газа через белорусский маршрут является очень важным процессом, так как каждый год через него прокачивается порядка 40 миллиардов кубических метров топлива. Это количество составляет 7 процентов от общего потребления газа в ЕС.

— Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды, — цитирует политика РИА Новости.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите газа и грузов через территорию республики. Он напомнил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва даже гипотетически не рассматривает возможность перекрытия Белоруссией транзита газа в ЕС.

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