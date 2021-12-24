Пригожин о признании Градского музыкантом года: Надо умереть, чтобы стать лидером

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С результатами опроса ВЦИОМ о главных музыкантах года можно поспорить и не понятно, по каким критериям происходила оценка российских артистов. Такое заявление сделал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он отметил, что не понимает, как были выбраны главные музыканты года: по количеству упоминаний или по узнаваемости среди россиян. Он отметил, что по многих параметрам, мнения разных людей будут отличаться.

В частности, Иосиф Пригожин не согласился с лидерством в рейтинге Александра Градского.

— Что касается Градского, лучше бы его при жизни упоминали так, как его упоминали, когда он ушел. Надо умереть для того, чтобы стать лидером. Вот это мне категорически не нравится, — пояснил продюсер в комментарии «Радио 1».

Ранее стало известно, что жители России признали музыкантом года Александр Градского. Также в список лучших вошли Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Денис Мацуев, Моргенштерн и Николай Басков, передает ФАН.

А певец Макс Барских стал лучшим российским исполнителем на премии MTV EMA 2021.