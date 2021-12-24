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В Воронежской области арестовали военного по подозрению в госизмене

Полина Долганова

Происшествия
В Воронежской области арестовали военного по подозрению в госизмене
Фото: depositphotos

Военнослужащего, который представляет Западный военный округ, арестовали в Воронежской области по подозрению в государственной измене. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Уточняется, что мужчина работал на разведку Украины и собирал информацию о деятельности российских вооруженных сил.

В ФСБ также добавили, что утечка данных о ВС РФ «могла нанести ущерб обороноспособности государства», пишет РИА Новости.

2 декабря ФСБ России опубликовала видеозапись с признательными показаниями агентов украинских спецслужб, о задержании которых стало известно накануне. В указанном видео Игорь Коваль, в частности, подтвердил, что согласился выполнить задание СБУ за вознаграждение в 10 тысяч долларов. Другой украинский диверсант Александр Цилык также признался в осуществлении незаконной деятельности на территории России.

В августе ФСБ задержала в Туле украинца, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. По данным службы, гражданин Украины по заданию разведывательных служб искал сотрудников российской обороны из «числа секретоносителей».

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