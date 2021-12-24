Тематическую «Тройку» с изображением ГАЗ М-1 выпустили в столице

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Лимитированная карта «Тройка» с изображением легендарного автомобиля ГАЗ М-1 появилась в столичном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 24 декабря.

В ведомстве отметили, что культовые машины производили на Горьковском заводе с 1936 по 1942 год.

— Экспонат попал в Музей транспорта в 2012 году, прошел реставрацию и теперь готовится войти в постоянную экспозицию, — уточнили в пресс-службе.

Приобрести тематический проездной билет можно в павильоне «Транспорт СССР» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) и на Северном речном вокзале. Также пассажиры смогут выиграть лимитированную «Тройку» в социальных сетях Музея транспорта, говорится в сообщении.

24 декабря заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что удаленное пополнение проездного билета «Тройка» в 2022 году станет доступным во всем наземном общественном транспорте столицы: в автобусах, электробусах и трамваях.