Кабмин выделит средства на ремонт сельских отделений «Почты России»

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Правительство выделит пять миллиардов рублей на ремонт отделений «Почты России» в селах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 24 декабря.

— Важно, чтобы отделения почты стали по-настоящему современными и удобными для граждан, независимо от того, где они расположены, — рассказал председатель правительства.

Финансирование позволит обновить почти 1200 отделений, уточнили в кабмине. Средства направят на строительство быстровозводимых зданий, а также на оснащение отделений оборудованием и мебелью, отмечается в Telegram-канале правительства.

8 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что Россия должна увеличить траты федерального бюджета на развитие сел. Важные для сел специалисты, по его словам, должны оставаться в них и не уезжать в города.

Это необходимо для того, чтобы не размывалась качественная и профессиональная составляющая лиц, которые там трудятся, уточнил он. В рамках бюджетных трат, подчеркнул представитель Совбеза, предлагается не очень большое увеличение.