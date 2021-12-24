Иностранцы смогут посетить без визы финал ЛЧ в Санкт-Петербурге

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Иностранные болельщики смогут посетить финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года без виз. Об этом сообщили в правительстве России в пятницу, 24 декабря.

— Иностранные болельщики смогут оформить паспорт болельщика — Fan ID. Это упростит въезд в Россию без визы, а также даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, — говорится в сообщении.

При этом кабмин призвал не допустить необоснованного роста стоимости проживания в гостиницах. Новые правила будут действительны до конца 2022 года, отмечается в Telegram-канале ведомства.

17 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит систему Fan ID для идентификации болельщиков на официальных спортивных мероприятиях. Определять перечень спортивных событий, на которых идентификация болельщиков станет обязательной, будет правительство России.

Проектом также предусматривается введение понятия персонифицированной карты на посещение спортивного мероприятия. Эта карта представляет собой электронный документ, который выдается болельщику.

Билеты на спортивные мероприятия можно будет купить, имея при себе действующую карту. Федеральный закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.