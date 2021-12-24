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Новогодний «БиблиоQUIZ» пройдет в столице

Ольга Маркова

Развлечения
Новогодний «БиблиоQUIZ» пройдет в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Восточная улица, 4к1 Карта всех событий

Библиотеки Юга Москвы и культурный центр «ЗИЛ» 4 января приглашают горожан на новогодний «БиблиоQUIZ». В игре можно принять участие очно — в культурном центре или в прямом эфире на YouTube-канале «Библиотеки Юга Москвы».

Тематика программы — новогодняя. Вопросы к игре составлены так, что участники, не зная ответа наверняка, могут найти правильный вариант в процессе обсуждения.

Суть игры состоит в следующем: на протяжении нескольких раундов команды набирают очки, правильно отвечая на вопросы. В некоторых раундах у коллективов будет возможность делать ставки, чтобы увеличить шансы на победу или утратить преимущество в случае неправильного ответа. Победители «БиблиоQUIZа» получат призы.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба библиотек Юга Москвы.

Исторический новогодний квест «Елка Победы» пройдет в Музее Победы с 25 декабря по 9 января 2022 года. Мероприятие посвящено 80-летию Битвы за Москву.

Ребят ждет увлекательное командное путешествие по диорамам музея. Они погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о событиях Московской битвы и ее героях. Им предстоит проявить смелость и находчивость, чтобы разгадать загадки квеста и пройти весь маршрут.

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