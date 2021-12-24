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Прокуратура Украины попросит арестовать Порошенко по делу о госизмене

Иван Юминов

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Прокуратура Украины попросит арестовать Порошенко по делу о госизмене
Фото: twitter/poroshenko

Украинская прокуратура попросит суд арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на источники в пятницу, 24 декабря.

— Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и залоге в сумме одного миллиард гривен, — говорится в сообщении.

Сумма залога в переводе на доллары составит около 37 миллионов, отмечает РИА Новости.

20 декабря глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

В тот же день в партии «Европейская солидарность» заявили, что дело о госизмене говорит о развитии паранойи у Зеленского. Действия правоохранителей, как уверены во фракции, не имеют ничего общего с правом. Дело против Порошенко является политическим заказом Зеленского, «маниакально» одержимого идеей расправы над главным оппонентом, заключили в партии.

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