Метеоролог рассказал о погоде в последние выходные года в Петербурге

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Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, какую погоду стоит ждать жителям Санкт-Петербурга в последние выходные года.

По его словам, в субботу и воскресенье ветер будет западный и северо-западный, в город придут холодные воздушные массы. На выходных ожидается слабый снег, но основной снегопад закончится в пятницу. Температура будет понижаться, днем будет от минус 12 до минус 14 градусов. Также будет расти атмосферное давление, сообщает издание «Невские новости».

В пятницу в Северной столице погоду определяет циклон «Квинтинус», который принес в город сильный снегопад и гололед.

Дорога до работы для многих петербуржцев стала настоящим испытанием - на дорогах образовались многокилометровые пробки, выросло количество ДТП. От жителей города поступают многочисленные жалобы на отсутствие техники на дорогах и на неубранную проезжую часть, передает Nation News.

До этого москвичей предупредили о «барической пиле» 25 декабря. В полдень субботы прогнозируется барическое «дно» — с 740 до 725 миллиметров ртутного столба.