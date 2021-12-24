Кулеба предложил включить Украину в диалог по гарантиям безопасности

Фото: twitter/DmytroKuleba

Вопрос евроатлантической безопасности «решается» на Украине, поэтому ее нужно включить в данные переговоры. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 24 декабря.

— Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии России против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему, — отметил Кулеба в Twitter.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

20 декабря журналист Дмитрий Киселев заявил, что Россия может превратить западные страны в радиоактивный пепел, если они повторят Карибский кризис на Украине. Москва применит силу, если НАТО или США перейдут «красные линии», заключил телеведущий.