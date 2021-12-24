Украина предъявила обвинения главе Минтранса России Савельеву

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Украинская прокуратура предъявила обвинения главе Минтранса России Виталию Савельеву. Об этом сообщили в офисе генпрокурора в пятницу, 24 декабря.

— При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора действующему министру транспорта РФ и его заместителю уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (часть 3 статьи 332 УК Украины). По данным следствия, подозреваемые, состоя в руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО «Аэрофлот», после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему, — говорится в сообщении.

Савельев, по данным ведомства, якобы с апреля 2014 по ноябрь 2020 года в рамках авиакомпании организовал свыше 34 тысяч рейсов до Крыма и с него. Таким образом, «незаконно» было переправлено через границу Украины не менее 329 тысяч человек. Досудебное расследование осуществляется СУ ГУ СБУ по Крыму, отмечается на сайте ведомства.

24 декабря СМИ сообщали, что украинская прокуратура попросит суд арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене. Сумма залога в переводе на доллары составит около 37 миллионов.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».