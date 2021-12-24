Диетолог предупредила о негативных последствиях новогоднего застолья

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Диетолог Лидия Ионова предупредила о негативных последствиях новогоднего застолья.

Она отметила, что неприятные последствия грозят тем, кто питается неумеренно на протяжении всех новогодних праздников. Это может обернуться проблемами с ЖКТ.

Врач считает, что конкретно в новогоднюю ночь нет особого смысла в чем-то себе отказывать, ведь это праздник.

— Единственное, что важно, — это чтобы праздник длился один день, а не продолжался две недели, как это, к сожалению, очень часто у нас бывает в России. Если мы празднуем две недели, то это может повлиять и на состояние желудочно-кишечного тракта, и на вес, и на метаболический синдром, — отметила она в комментарии «Царьграду».

Ионова также добавила, что не стоит употреблять большое количество алкоголя. Стоит ограничиться одним-двумя бокалами шампанского.

До этого нарколог назвал допустимую дозу спиртного в новогоднюю ночь. лавный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин советует ограничиться бокалом вина. Важно не смешивать напитки разной крепости, в особенности газированные с крепким алкоголем