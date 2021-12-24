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Коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 60 процентов в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 60 процентов в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Коллективный иммунитет к коронавирусу превысил в России 60 процентов. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в пятницу, 24 декабря.

— Коллективный иммунитет — 60,4 процента, — говорится в сообщении.

При этом вакцинацию первым компонентом прошли 77 876 905 людей, а обеими — 73 106 249, отмечается на сайте оперштаба.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

В тот же день сообщалось, что первая смерть от «омикрона» была зафиксирована в Израиле. Уточняется, что 75-летний пациент с COVID-19, госпитализированный в больницу Сорока в Беэр-Шеве, умер после того, как у него диагностировали новый вариант инфекции.

Он болел сопутствующими заболеваниями, был дважды вакцинирован, а с момента получения им второй вакцины прошло более шести месяцев. Всего на тот момент в стране зафиксировали 341 случай «омикрона».

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