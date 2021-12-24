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Путин назвал глупыми помехи в запуске «Северного потока — 2»

Иван Юминов

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Путин назвал глупыми помехи в запуске «Северного потока — 2»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто мешает работе проекта «Северный поток — 2», поступают глупо. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 24 декабря.

— По поводу «Северного потока — 2», да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте, — рассказал глава государства.

Лидер добавил, что многие страны, в том числе Украина, сами отказались покупать газ напрямую у России. При таком сценарии стоимость топлива упала бы для них существенно, приводит слова Путина сайт Кремля.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

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