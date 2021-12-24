Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления в начале следующей недели

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В первые несколько дней следующей недели в Москве ожидаются скачки атмосферного давления, которые спровоцирует смена циклонов и антициклонов. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в центре погоды «Фобос».

— В столице ожидаются скачки атмосферного давления из-за постоянно сменяющих друг друга циклонов и антициклонов. В понедельник около нормы — 748 миллиметров ртутного столба. Во вторник ниже нормы на 10 миллиметров, а в среду снова повысится до 755 миллиметров, — цитирует сообщение синоптиков агентство городских новостей «Москва».

При этом с 27 по 29 декабря в Москве ожидаются кратковременные и незначительные осадки.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве. По его словам, в ночь на 1 января москвичей ожидает похолодание до минус 17 градусов. В последний день 2021 года прогнозируются слабые порывы ветра и минус 9–14 градусов в дневные часы. Такая температура на пять–семь градусов ниже климатической нормы для данного периода. Однако 1 января станет теплее. В городе ожидается до минус 10 градусов.