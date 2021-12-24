Суд в Москве оштрафовал Facebook почти на два миллиарда рублей

Фото: moscow-live

Таганский суд Москвы назначил компании Meta (прежнее название — Facebook) оборотный штраф в 1,9 миллиарда рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 24 декабря.

— Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы по делу № 5-3221/21 об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации» — прим. «ВМ») в отношении организации Meta Platforms Inc — Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 05 копеек, — рассказал представитель суда.

Видео: Пресс-служба суда

24 декабря Таганский суд оштрафовал американскую компанию Google более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

26 октября Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей.

Интернет-площадки в соответствии с ним сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию. На сайте ведомства создан специальный раздел с общей информацией по закону и нахождению ресурсов в реестре.