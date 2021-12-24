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Тела инструктора и посетителя обнаружили в одном из стрелковых клубов в Томске

Анастасия Колоскова

Происшествия
Тела инструктора и посетителя обнаружили в одном из стрелковых клубов в Томске
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Тела инструктора и посетителя обнаружили в одном из стрелковых клубов в Томске. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел в стрелковом клубе в Томске. Мужчина пришел в помещение на занятия. В какой-то момент он резко прервал занятия, убил инструктора и совершил самоубийство.

В настоящее время на месте происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи. Известно, что напавшему мужчине было 26 лет.

Уточняется, что инцидент произошел в «Полигон» на проспекте Фрунзе в Томске.

Аналогичный случай произошел в августе в частном стрелковом клубе в центре Москвы на Андроньевской площади. Там обнаружили тело мужчины 1965 года рождения, который совершил самоубийство.

28 июля в одном из тиров Новосибирска также зафиксировали похожий случай. Мужчина пришел в помещение на занятия, а спустя некоторое время он совершил самоубийство.

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