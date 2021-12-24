Петарда взорвалась в руках у трехлетнего ребенка в Новой Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Трехлетняя девочка получила травмы после того, как подняла горящую петарду. Инцидент произошел на территории ТиНАО в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел вечером, 23 декабря, в поселении Сосенском. Девочка трех лет взяла в руки зажженную петарду, которая разорвалась у нее в руках. С множественными ранами руки малышку госпитализировали.

В связи с произошедшим отдел по делам несовершеннолетних инициировал проверку.

До этого заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов заявил, что в регионе предложили усилить ответственность за неосторожный запуск петард. По его словам, речь идет именно о тех случаях, когда неосторожное обращение с пиротехникой влечет последствия для окружающих, а не когда человек лично неосторожно обращался с пиротехническими изделиями.