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Диетолог Соломатина назвала причины повышения холестерина

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог Соломатина назвала причины повышения холестерина
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что холестерин может повышаться из-за стресса, возраста, недосыпа и неправильного питания.

— Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается, — пояснила она в комментарии «Москве 24».

Недостаточное количество сна также может стать причиной увеличения холестерина в крови. Когда человек спит 7–8 часов, то вырабатывается соматотропный гормон, который необходим для поддержания холестерина в норме.

Еще одна из причин — лишний вес, он приводит к проблемам с печенью, она перестает выполнять свою функцию.

К провоцирующим факторам специалист также относит курение, прием некоторых лекарственных препаратов и неправильное питание. Так, стоит исключить из рациона жаренные в масле продукты с высоким содержанием трансжиров и дешевую выпечку.

Кроме того, эксперт советует ограничить употребление жирной говядины и свинины и не пить сладкие газированные напитки.

До этого ученые назвали специю, способную снизить уровень сахара в крови на 25 процентов.

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