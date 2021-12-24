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Суд в Москве отправил в СИЗО напавшего на сына бойца Дацика

Иван Юминов

Происшествия
Суд в Москве отправил в СИЗО напавшего на сына бойца Дацика
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Басманный суд Москвы арестовал С. Фадеева, напавшего на сына бойца Вячеслава Дацика. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 24 декабря.

— Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2022 года, — рассказал представитель суда.

Фадееву предъявлено обвинение по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

23 декабря СМИ сообщили, что в Москве мужчина, находящийся под воздействием наркотиков, избил сына Дацика. По данным SHOT, инцидент произошел у жилого дома на Нижней Сыромятнической улице.

16-летний Ярослав вместе со своим другом заметил сидевшего у подъезда мужчину, который своим видом напоминал бездомного. Парни решили поиздеваться над «бомжом» и принялись пинать его.

В ответ на это мужчина встал и жестоко избил обоих подростков. После происшествия обоих детей доставили в больницу. Учинившего избиение мужчину задержали — выяснилось, что он приехал в гости к своей бывшей супруге.

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