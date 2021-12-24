Астрологи рассказали, какие знаки зодиака сильно изменятся в 2022 году

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Символ 2022 года — тигр — предвещает успех лишь открытым и готовым к переменам личностям. Астрологи предсказали, какие знаки зодиака точно изменятся и добьются успеха. Об этом сообщает Пятый канал.

Голубой Водяной Тигр придаст уверенности Овнам, благодаря которой они смогут идти вперед, достигать намеченных целей и не сворачивать с выбранного пути.

Раки в 2022 году поймут, на что способны. Символ предстоящего года поможет этому знаку зодиака больше думать о себе и тратить меньше времени на выполнение просьб других людей. Изменения потребуют много энергии и силы воли, но Раки точно попробуют.

Девы с опорой на собственный опыт достигнут успеха как в личной жизни, так и в карьере. Они поймут, что могут любить и быть любимыми.

Рыбам в 2022 году поможет их интуиция. Если ей довериться, людям под этим знаком зодиака откроются новые пути в любви и работе. Главное, уметь слышать себя, передает Пятый канал.

Астрологи также рекомендуют всем знакам зодиака быть осторожными в принятии решений во избежание неприятностей в новом 2022 году. Особенно трудным следующий год обещает быть для Стрельцов, Львов и Скорпионов.