Стала известна личность спутницы разведенного Лепса в Италии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Григорий Лепс отправился после развода в Италию вместе с дочерью от первого брака Ингой.

— Кратковременный отдых в Италии, — лаконично подписал артист публикацию в Instagram.

Улыбающийся музыкант запечатлен на снимке в одном из кафе в Тоскане. За столом, помимо его дочери, сидят еще несколько человек с бокалами в руках.

«Берегите себя, Григорий»; «Не налегайте сильно на вино»; «Будьте счастливы»; «Лепс без очков — совершенно другой»; «Развод только так и надо отмечать»; «Отдых вам сейчас очень нужен», — написали подписчики.

20 декабря Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.

22 декабря СМИ сообщили, что Лепс проведет новогоднюю ночь в Барвихе, в дорогом ресторане. Он посетит заведение в качестве приглашенной звезды, а вместе с ним на сцене будет выступать певица Светлана Лобода. Стоимость билетов на концерт достигает 340 тысяч рублей, а гонорар певца и исполнительницы составит примерно по 15 миллионов рублей на каждого.