Движение трамвая № 6 на Сходненской улице восстановлено

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 24 декабря, в Москве трамваи № 6 временно прекратили движение по Сходненской улице. Это было связано с работами по обрезке накренившегося дерева. Однако уже сейчас движение трамваев восстановлено до остановки «Братцево». Об этом вечером 24 декабря сообщила пресс-служба Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Восстановлено движение трамваев по Сходненской улице до остановки «Братцево», — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

22 декабря движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев на северо-западе Москвы восстановили. Уточнялось, что изменения в расписании связаны с повреждением контактной сети. По данному трамвайному маршруту временно запустили автобусы.

Режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменялся в субботу, 18 декабря. Так, например, вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы. Также изменился маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС.