Санта-Клаус пролетел над Москвой

Фото: mos.ru

Санта-Клаус совершает ежегодное рождественское путешествие по странам мира. В канун Рождества он развозит подарки всем детям. Недавно упряжка пролетела над Москвой. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Santa has made it to Moscow, Russia! To follow along with the Santa Tracker visit https://t.co/NgHFVneAuihttps://t.co/DNTQCZtmB5 pic.twitter.com/X8qR2WhCed — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021

Сообщается, что на данный момент Санта-Клаус уже раздал более трех миллиардов подарков для детей.

Ранее радары фиксировали появление волшебных саней на Курильских островах, в городах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Австралии, Японии, Китае, Казахстане, Индии, странах Африки и Ближнего Востока.

За путешествием Санты можно наблюдать вместе с американскими и канадскими военными, для этого был создан специальный ресурс. Кроме того, информацию о перемещениях американского Деда Мороза можно узнать и в социальных сетях NORAD.