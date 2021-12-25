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Санта-Клаус пролетел над Москвой

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Санта-Клаус пролетел над Москвой
Фото: mos.ru

Санта-Клаус совершает ежегодное рождественское путешествие по странам мира. В канун Рождества он развозит подарки всем детям. Недавно упряжка пролетела над Москвой. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Сообщается, что на данный момент Санта-Клаус уже раздал более трех миллиардов подарков для детей.

Ранее радары фиксировали появление волшебных саней на Курильских островах, в городах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Австралии, Японии, Китае, Казахстане, Индии, странах Африки и Ближнего Востока.

За путешествием Санты можно наблюдать вместе с американскими и канадскими военными, для этого был создан специальный ресурс. Кроме того, информацию о перемещениях американского Деда Мороза можно узнать и в социальных сетях NORAD.

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