«Авербух держит нас в плену»: Милохин рассказал о поцелуе с Медведевой

Фото: Даня Милохин Instagram

Зрители проекта «Ледниковый период» уже несколько месяцев с трепетом и волнением наблюдают за любимой парой — Евгенией Медведевой и Даней Милохиным. Не секрет, что больше всего поклонники болеют не за победу в шоу, а за отношения фигуристов. Многие не могут дождаться того самого момента, когда напарники признаются друг другу в любви.

Финал ледового шоу уже скоро, а страсти среди участников накалены до предела, ведь ради победы они готовы на все. Недавно стало известно, что наставники прибегают к некоторым хитростям, а все ради дополнительных очков.

Так, в финальном прокате Милохина и Медведевой был показал целый вихрь чувств. Теперь фанаты точно убеждены, что между звездами уже далеко не дружба. Несмотря на это, мечты фанатов быстро разбились, когда Даня признался во всем и свел происходящее в шутку.

— Нас держит в плену Илья Авербух. Он заставлял нас целоваться, — пошутил Милохин на шоу «Вечерний Ургант».

Однако Даня продолжает оказывать знаки внимания своей напарнице. Блогер признался, что очень волновался за «Женечку», когда во время одного из неудачных выступлений они рухнули на лед.

В начале декабря бывшая девушка Дани Милохина Юлия Гаврилина сняла видео, где она кривляется на льду, пытаясь выполнить «сложные трюки». Многие поклонники решили, что это обыкновенная ревность, а кто-то подумал, что таким образом Гаврилина высмеяла Медведеву.