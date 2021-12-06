Экс-девушка Милохина опубликовала неоднозначное видео на фоне слухов о романе блогера

Фото: roscongress / Елена Разина

Расставание блогера Дани Милохила с Юлией Гаврилиной произошло в октябре текущего года. Тогда артист заявлял, что пока не готов к серьезным и длительным отношениям. Однако в «звездном» разрыве поклонники обвинили фигуристку Евгению Медведеву, которая сблизилась с Милохиным во время съемок программы «Ледниковый период» на Первом канале.

Все это время Гаврилина делала вид, что не следит за личной жизнью Милохина. Но на днях от девушки последовала неоднозначная реакция на слухи о личной жизни ее экс-бойфренда. Юлия сняла видео, где она кривляется на льду, пытаясь выполнить «сложные трюки».

Фото: Скриншот с видео

Многие поклонники решили, что это обыкновенная ревность, а кто-то подумал, что таким образом Гаврилина высмеяла Медведеву, пишет Star Hit.

«Это элементарная ревность»; «Явно троллит Милохина и Медведеву»; «Вообще Юля постоянно кривляется, но вряд ли она просто так вышла на лед», — строят теории фанаты.

Милохин выступает в паре с Евгенией Медведевой на шоу «Ледниковый период». Фанаты мечтают, чтобы тиктокер и спортсменка были вместе не только на льду, но и в жизни. Блогер признался, что Евгения ему нравится как девушка, но строить с ней романтические отношения он пока не планирует.

В начале декабря олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение об участии в шоу «Ледниковый период» Милохина.