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Решения России и западных стран по поводу Украины не будут иметь эффекта, если их не признают сами украинцы. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей. Данилов.

— Ничего не получится, если исход не признают украинцы, — приводит агенство France Press слова Данилова.

21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные НАТО отрабатывают варианты применения коалиций против России с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

28 октября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ должна отреагировать на применение Украиной ударного беспилотника в Донбассе. Полеты любых видов беспилотников, за исключением аппаратов ОБСЕ, не допускаются в рамках мер по усилению «режима тишины», уточнил он.

Примечательно, по его словам, что Киев открыто признает собственные нарушения. Постпред задался вопросом о реакции действующего председательства ОБСЕ на нарушения украинской армией мер по деэскалации.