Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украина может не признать решения России и Запада

Виктория Храменкова

Политика
Украина может не признать решения России и Запада
Фото: president.gov.ua

Решения России и западных стран по поводу Украины не будут иметь эффекта, если их не признают сами украинцы. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей. Данилов.

— Ничего не получится, если исход не признают украинцы, — приводит агенство France Press слова Данилова.

21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные НАТО отрабатывают варианты применения коалиций против России с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

28 октября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ должна отреагировать на применение Украиной ударного беспилотника в Донбассе. Полеты любых видов беспилотников, за исключением аппаратов ОБСЕ, не допускаются в рамках мер по усилению «режима тишины», уточнил он.

Примечательно, по его словам, что Киев открыто признает собственные нарушения. Постпред задался вопросом о реакции действующего председательства ОБСЕ на нарушения украинской армией мер по деэскалации.

Читайте также:
Украина Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте