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Несколько трамваев задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам

Полина Долганова

Происшествия
Несколько трамваев задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Трамваи № 2, 13, 36 задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршруты транспорта были временно изменены. Позднее появилась информация о том, что по маршрутам трамваев запустили автобусы. При этом для проезда по Открытому шоссе можно воспользоваться автобусом № 3.

Москвичей просят быть внимательными и следить за объявлениями.

22 декабря движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев на северо-западе Москвы восстановили. Уточнялось, что изменения в расписании связаны с повреждением контактной сети. По данному трамвайному маршруту временно запустили автобусы.

Режим работы маршрутов и остановок в разных частях столицы поменялся в субботу, 18 декабря. Так, например, вместо коротких рейсов 706к теперь весь день работает 706-й маршрут до 2-го Московского крематория, а вместо автобусов — электробусы. Также изменился маршрут автобуса 629 между Варшавским шоссе и поселком ЛМС.

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