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Более 50 рейсов отменили или задержали в столичных аэропортах из-за непогоды

Полина Долганова

Город
Более 50 рейсов отменили или задержали в столичных аэропортах из-за непогоды
Фото: Pexels

Свыше 50 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах по причине непогоды. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания» в субботу, 25 декабря.

Так, в аэропорту Домодедово два рейса были отменены, а 14 задержаны.

Во Внукове из-за плохой погоды отменили восемь рейсов, десять были перенесены на более позднее время.

В Шереметьеве было отменено пять рейсов, а 12 задержано.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В столице до полудня субботы, 25 декабря, будет действовать экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. В это время в Москве ожидаются снег, местами метель. Также порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

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