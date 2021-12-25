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Путин заверил Вучича, что у Сербии будет достаточно газа зимой

Полина Долганова

В мире
Путин заверил Вучича, что у Сербии будет достаточно газа зимой
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заверил своего сербского коллегу Александра Вучича в том, что, исходя из договоренностей, Сербия будет обеспечена достаточным количеством газа на зимний период. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в администрации сербского лидера.

— Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа. Двое государственных деятелей также говорили о возможностях обеспечения дополнительными объемами газа, — передает сообщение РИА Новости.

25 декабря стало известно, что президент Сербии Александр Вучич планирует просить президента Российской Федерации Владимира Путина о продаже дополнительных объемов природного газа.

25 ноября Россия и Сербия договорились о стоимости газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров. Такая цена является одной из самых низких. Более выгодные условия у Белоруссии, которая покупает газ по 127 долларов за тысячу кубометров.

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