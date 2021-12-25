Стало известно, что Вучич попросит Путина о дополнительных поставках газа

Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 25 декабря, попросит президента Российской Федерации Владимира Путина о продаже дополнительных объемов природного газа. Отмечается, что разговор двух лидеров состоится по телефону.

— Завтра опять буду говорить с Путиным. Буду просить новые объемы газа, — сказал Вучич в эфире телеканала TV Prva.

24 декабря «Вечерняя Москва» писала, что резкое повышение цен на газ может спровоцировать масштабный кризис в экономике Великобритании.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

25 ноября Россия и Сербия договорились о стоимости газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров. Такая цена является одной из самых низких. Более выгодные условия у Белоруссии, которая покупает газ по 127 долларов за тысячу кубометров.