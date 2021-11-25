Путин и Вучич договорились о стоимости поставок газа в Сербию

Фото: Администрация президента РФ

Россия и Сербия договорились о стоимости газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в четверг, 25 ноября.

— Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров, — рассказал глава государства по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Данная цена является очень хорошей, приводит слова Вучича РИА Новости.

25 ноября Вучич заявил, что отношения Сербии и России находятся на самом высоком уровне в истории. Лидер поблагодарил Путина за поддержку страны, территориальной целостности и суверенитета Сербии.

В тот же день Путин анонсировал визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич в Москву в декабре. Межправительственная комиссия работает регулярно, уточнил он.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.