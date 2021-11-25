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Вучич заявил о наивысшем в истории уровне отношений с Россией

Иван Юминов

Политика
Вучич заявил о наивысшем в истории уровне отношений с Россией
Фото: Администрация президента РФ

Отношения Сербии и России находятся на самом высоком уровне в истории. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в четверг, 25 ноября.

— Я считаю, что отношения Сербии и России на самом высоком уровне в истории и развиваются во всех областях. Как вы знаете, мы — стратегические партнеры, и Сербия считает это своей привилегией, — рассказал глава государства на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Вучич поблагодарил Путина за поддержку страны, территориальной целостности и суверенитета Сербии, отмечается на сайте Кремля.

25 ноября Путин также выразил надежду, что Россия и Сербия договорятся о новом контракте на поставки газа. Москва найдет решение, которое будет приемлемо для «сербских друзей», заключил глава государства.

Кроме того, российский лидер анонсировал визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич в Москву в декабре. Межправительственная комиссия работает регулярно, уточнил он.

13 ноября Вучич рассказал, что Сербия должна договориться о больших объемах поставок газа с Россией. Страна сможет иметь электричество и газ по приемлемым ценам, если переговоры будут успешными, заключил он.

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