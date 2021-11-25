Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин анонсировал визит премьер-министра Сербии Брнабич в Москву

Иван Юминов

Политика
Путин анонсировал визит премьер-министра Сербии Брнабич в Москву
Фото: Администрация президента РФ

Визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич ожидается в Москву в декабре. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в четверг, 25 ноября.

— У нас развиваются отношения по линии правительств. Мы ожидаем в декабре приезд председателя вашего правительства в Москву, — рассказал глава государства на встрече с сербским лидером Александром Вучичем.

Межправительственная комиссия работает регулярно, уточнил он. Путину регулярно докладывают о ходе ее функционирования, отмечает РИА Новости.

25 ноября Путин также выразил надежду, что Россия и Сербия договорятся о новом контракте на поставки газа. Москва найдет решение, которое будет приемлемо для «сербских друзей», заключил лидер.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что просрочка страной платежей не является поводом для прекращения Газпромом поставок топлива. Кишинев, как уточнил он, не видит ни одного рационального мотива для прекращения подачи газа.

Читайте также:
Сербия Владимир Путин Александр Вучич
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте