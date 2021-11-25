Путин анонсировал визит премьер-министра Сербии Брнабич в Москву

Фото: Администрация президента РФ

Визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич ожидается в Москву в декабре. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в четверг, 25 ноября.

— У нас развиваются отношения по линии правительств. Мы ожидаем в декабре приезд председателя вашего правительства в Москву, — рассказал глава государства на встрече с сербским лидером Александром Вучичем.

Межправительственная комиссия работает регулярно, уточнил он. Путину регулярно докладывают о ходе ее функционирования, отмечает РИА Новости.

25 ноября Путин также выразил надежду, что Россия и Сербия договорятся о новом контракте на поставки газа. Москва найдет решение, которое будет приемлемо для «сербских друзей», заключил лидер.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что просрочка страной платежей не является поводом для прекращения Газпромом поставок топлива. Кишинев, как уточнил он, не видит ни одного рационального мотива для прекращения подачи газа.