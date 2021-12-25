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Движение трамваев на Открытом шоссе восстановлено

Полина Долганова

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Движение трамваев на Открытом шоссе восстановлено
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Движение трамваев № 2, 13, 36, которые следуют по Открытому шоссе, восстановлено в субботу, 25 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что соответствующие трамваи задерживались на Открытом шоссе по техническим причинам.

Маршруты транспорта были временно изменены. По маршрутам трамваев были запущены автобусы. При этом для проезда по Открытому шоссе можно было воспользоваться автобусом № 3.

25 декабря заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новый трамвайный маршрут проложат от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов.

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