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Городские службы приступили к механизированному подметанию дорог в Москве

Анастасия Колоскова

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Городские службы приступили к механизированному подметанию дорог в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные городские службы приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что до полудня воскресенья специалисты повторят процедуру еще три раза.

— Цикл работ, повторим, в 23:00 и в 05:00 и в 11:00 26 декабря, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Коммунальщики очищают от снега улицы, дворы, парковки и межквартальные проезды. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, подходам к остановкам, станциям метро и соцобъектам.

В ведомстве попросили водителей быть внимательными на дороге, не нарушать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием отнестись к работе городских служб.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве. По его словам, в ночь на 1 января москвичей ожидает похолодание до минус 17 градусов. В последний день 2021 года прогнозируются слабые порывы ветра и минус 9–14 градусов в дневные часы. Такая температура на пять-семь градусов ниже климатической нормы для данного периода. Однако 1 января станет теплее. В городе ожидается до минус 10 градусов.

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