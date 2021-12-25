Путин и Лукашенко обсудили программу предстоящей встречи в Петербурге

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили обоюдное сотрудничество, в том числе в вопросах обороны. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

— Президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в частности, в оборонной сфере, — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба белорусского лидера сообщала, что Лукашенко 28–29 декабря посетит с рабочим визитом Россию. В рамках поездки запланировано участие президента в неформальном саммите СНГ, а на второй день он встретится с Путиным.

Ожидается, что в рамках встречи главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заверил своего сербского коллегу Александра Вучича в том, что, исходя из договоренностей, Сербия будет обеспечена достаточным количеством газа на зимний период.