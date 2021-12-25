«Буду критиковать»: Песков пошутил перед премьерой ледового шоу «Лебединое озеро»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне премьеры шоу своей жены фигуристки Татьяны Навки «Лебединое озеро» назвал себя строгим критиком.

— Волнуюсь, переживаю, держу кулаки. Не знаю, что будет. Надеюсь, что мне понравится. Если не понравится, я буду критиковать. Я дома строгий критик, — цитирует Пескова РИА Новости.

Премьера постановки Татьяны Навки «Лебединое Озеро» пройдет на арене дворца «Мегаспорт» 25 декабря.

Зрители увидят современную интерпретацию балета Петра Ильича Чайковского. Сохраняя уважительное отношение к наследию великого композитора, артисты воплотили на льду волшебную атмосферу первоисточника, добавив яркие краски высокотехнологичных декораций, анимацию, уникальные световые элементы и современную аранжировку музыкальных партий.

Постановка представляет собой симбиоз фигурного катания, классической хореографии и высоких технологий. Действие шоу развернется не только на льду, но и над ним, включая полеты артистов в облаках, магические трюки с участием акробатов и сказочные превращения.

До этого Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин проведет Новый год со своими близкими и родными.