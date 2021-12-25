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Песков рассказал, с кем Путин встретит Новый год

Полина Долганова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Песков рассказал, с кем Путин встретит Новый год
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет Новый год со своими близкими и родными. Об этом в субботу, 25 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Традиционно — с родными и близкими, с друзьями, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что на рождественской неделе глава государства будет частично занят работой.

По словам Пескова, Путину постоянно приходится работать с документами и другими видами информации. Кроме того, на фоне напряженной обстановки в Европе глава государства не сможет полностью перейти в режим отдыха и продолжит контролировать ситуацию по всем источникам.

Пресс-секретарь также не исключил, что уже в середине новогодних праздников Путин может провести какие-либо встречи и совещания.

Песков подытожил, что ему неизвестно о планах президента, которые могли бы заключаться в катании на лыжах или в других формах досуга, передает ТАСС.

22 декабря Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин ответственно относится к акции «Елка желаний» и стремится улучшить жизнь детей.

15 декабря Путин поговорил по телефону с 13-летней девочкой из Ставропольского края Татьяной Троценко и пригласил ее в Москву на ледовую постановку «Лебединое озеро». Накануне лидер исполнил ее давнюю мечту: школьница посетила любимый балет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Путин рассказал девочке, что ложа, в которой она смотрела спектакль, раньше использовалась царской семьей.

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