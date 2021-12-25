Семнадцать участков дорог перекроют в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Участки дорог в нескольких районах Москвы перекроют в ночь на 1 января. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 31 декабря и 1 января в связи с проведением салютов будут перекрыты участки дорог в нескольких районах Москвы, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Так, с 23:30 до 0:15 автомобилисты не смогут проехать по улице Москворецкой от улицы Варварки до Москворецкой набережной, по Большому Москворецкому мосту от Лубочного переулка до улицы Варварки, по Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

На этот же временной отрезок будет перекрыто движение по Васильевскому спуску от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста и проезду от улицы Ильинки и Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Кроме того, закрыты будут участок Кремлевской набережной от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, улица Варварка от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда и улица Ильинка от Красной площади до Новой.

С 12:00 31 декабря до 2:00 1 января будет перекрыто движение вдоль ТЦ «Авиапарк» (от дома 2 на Ходынском бульваре до дома 20а, строение 1).

Также с 0:50 до 1:10 1 января нельзя будет проехать еще по восьми участкам: улице Кадырова (от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи), Проектируемому проезду № 5562 (от Проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе), улице Центральной (от дома 26 до улицы Солнечной), Озерной аллее (от Центрального проспекта до Георгиевского проспекта, дом 5, строение 2), улице Физической (от Калужского шоссе до улицы Солнечной), Центральному проспекту от корпуса 301а до корпуса 241, улице Юности (в районе пересечения с Центральным проспектом), улице Летчика Полагушина (в районе пересечения с Центральным проспектом).

До этого сообщалось, что в столице на участке Московской аллеи 30 декабря будет временно перекрыто движение. Это связано с тем, что на «ВТБ Арене» будет проводиться мероприятие.