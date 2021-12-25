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Экс-премьер Украины назвал виновных в энергетическом кризисе

Анастасия Колоскова

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Экс-премьер Украины назвал виновных в энергетическом кризисе
Фото: Официальный сайт правительства Украины

Украинские власти виновны в провоцировании энергетического кризиса. С таким заявлением выступил экс-премьер страны Владимир Гройсман.

— Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России, — заявил политик в интервью журналу «Країна».

Экс-премьер назвал две возможных причины действий властей: полную некомпетентности либо же намеренный подрыв основ энергетической безопасности.

— Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости, — резюмировал Гройсман.

До этого глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев пока не может обеспечить Украину газом из других источников, кроме России. По его словам, в настоящее время судна со сжиженным природным газом не имеют возможности физически заходить на территорию Украины. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками газа через трубы из терминала в Польше.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ноябре заявила, что Украина впервые за все годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища (ПГХ) по минимальной цене. Как утверждала экс-премьер, в настоящее время энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны есть все для обеспечения собственных потребностей. Тимошенко отметила, что у Украины есть подземные хранилища газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров голубого топлива, и таких объемов достаточно, чтобы без проблем обеспечивать потребности до каждого следующего отопительного сезона.

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