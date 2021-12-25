Песков заявил, что Россия никогда не нападала первой

Фото: Администрация президента РФ

Россия никогда ни на кого не нападала первой. С таким заявлением в субботу, 25 декабря, выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

— Россия первой никогда ни на кого не нападала, — ответил Песков на вопрос, просчитывает ли страна свои шаги.

Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», которые поступали со стороны Запада и Украины. Власти страны заявляли, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Руководство страны называло заявления об «агрессии» предлогом, которым пользуется НАТО, чтобы разместить больше военной техники возле границ государства.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.