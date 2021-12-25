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Фигуристка Петросян первой в истории сделала два четверных риттбергера

Анастасия Колоскова

Спорт
Фигуристка Петросян первой в истории сделала два четверных риттбергера
Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Фигуристка Аделия Петросян исполнила два четверных риттбергера во время выступления на чемпионате России в Санкт- Петербурге в субботу, 25 декабря. Это событие стало первым в истории женского одиночного катания.

Уникальный элемент 14-летняя ученица Этери Тутберидзе включила в произвольную программу.

До этого Аделия Петросян впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на чемпионате. Данный элемент спортсменка продемонстрировала в ходе произвольной программы на этапе Кубка России в Перми в пятницу, 19 ноября.

14-летняя Аделия Петросян тренируется у Этери Тутберидзе. В начале ноября фигуристка исполнила на тренировке четверной флип. В текущем сезоне спортсменка стала победительницей этапа юниорской серии Гран-при в Любляне и получила право выступить в финале Гран-при, который состоится с 9 по 12 декабря в Осаке.

Ранее сообщалось, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева побила рекорд мира и завоевала золото на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За произвольную программу 15-летняя спортсменка получила 193,10 балла. Ее общий результат составил 283,48 балла.

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