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«Газпром» назвал беспочвенными обвинения в недостаточных объемах поставок газа в ЕС

Анастасия Колоскова

Общество
«Газпром» назвал беспочвенными обвинения в недостаточных объемах поставок газа в ЕС
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

«Газпром» опроверг обвинения в недостаточных объемах поставок природного газа европейским странам. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

— Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь, — сказал он в эфире телеканала «Россия-1»

Куприянов отметил, что компания готова поставлять газ дополнительно в рамках действующих долгосрочных контрактов. Он подчеркнул, что цена природного газа в этом случае значительно ниже спотовых цен.

Представитель «Газпрома» выразил уверенность, что западные страны сами создают себе проблемы. Он предложил им не обвинять в этом компанию, а «посмотреть в зеркало».

24 декабря «Вечерняя Москва» писала, что резкое повышение цен на газ может спровоцировать масштабный кризис в экономике Великобритании.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

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