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Путин провел телефонный разговор с президентом Египта

Анастасия Колоскова

Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили двустороннее сотрудничество, а также обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

— Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, — говорится в сообщении.

Главы государств отметили близость подходов России и Египта в вопросах политического урегулирования в Ливии.

В пресс-службе отметили, что Египет станет страной-гостем на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в июне 2022 года. Также лидеры стран поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились о поддержании тесного контакта.

До этого сообщалось о телефонном разговоре Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили обоюдное сотрудничество, в том числе в вопросах обороны.

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