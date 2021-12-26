Диетолог назвала фрукт, который сделает новогодний стол наиболее полезным

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Для того, чтобы сделать новогодний стол наиболее полезным, достаточно дополнить его ананасом. Однако стоит соблюдать меру в его потреблении. Об этом в субботу, 25 декабря, заявила диетолог Елена Соломатина.

Врач советует съесть не более 200 грамм этого фрукта. Он будет способствовать пищеварению в отличие от ягод и других фруктов, которые могут вызвать процесс брожения в желудке.

— Все дело в том, что в ананасе есть много органических кислот, способствующих пищеварению, а также клетчатка, которая не позволяет излишнему жиру впитываться, — объяснила эксперт в эфире радио «Говорит Москва».

Кроме этого, она подчеркнула, что ананас может помочь перевариванию мясной закуски.

13 декабря Елена Соломатина заявила, что людям, которые страдают аллергией и имеющим повышенную кислотность желудка, лучше отказаться от частого употребления в пищу ананасов. Это связано с тем, что плоды способны сильно раздражать слизистую из-за содержащихся в них органических кислот. Диетолог предупредила, что экзотический фрукт следует принимать с осторожностью взрослым и детям, страдающим аллергией.