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Депутат Рады заявил, что Украина начала процесс возвращения Кубани

Виктория Храменкова

Политика
Депутат Рады заявил, что Украина начала процесс возвращения Кубани
Фото: Pixabay

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о том, что процесс «возвращения Кубани» якобы уже начался в Украине.

Отмечается, что политик не впервые выступает с территориальными претензиями к России. Гончаренко уже говорил, что Кубань это украинские этнические земли.

— Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее украинский политик и политолог Вадим Карасев призвал поменять власть в стране. Также во время обсуждений итогов пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, Карасев перешел на русский язык.

В августе депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предположил, какой будет судьба российских граждан, если произойдет «передача» Крыма и Кубани под контроль Украины. Он считает, что некоторые украинцы «не полюбят Россию даже при условии вхождения некоторых ее территорий в состав их страны». Часть жителей Украины «испытывают ненависть к РФ и боятся примирения двух стран».

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