Украина будет бороться за право проведения Олимпиады в 2030 году

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Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что страна будет бороться за возможность проведения зимних Олимпийских игр, проведение которых запланировано на 2030 год. Он подчеркнул, что сейчас на Украине происходит самое сильнейшее за всю историю страны развитие инфраструктуры.

Гутцайт отметил, что Украина хочет провести не только Олимпиаду, но и юношеские игры, которые должны состояться в 2028 году. Кроме этого, он сообщил, что в стране уже есть объекты, подходящие для проведения соревнований.

— Сейчас президент поставил задачу — и президент, и все спортивное сообщество очень хочет, — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр на Украине, — сказал министр спорта в интервью «Слово и дело».

Он также добавил, поскольку есть определенные трудности с базами подготовки к зимним Олимпийским играм, то все украинские спортсмены будут готовиться к ним за границей.

— Я верю в каждого спортсмена и вижу, что каждый способен, — заключил Гутцайт.

Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году. Соревнования будут проходить с 4 по 20 февраля.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Ранее посольство Китая в Вашингтоне назвало решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году показным шагом и политической манипуляцией.