СМИ: Столтенберг назвал дату проведения заседания Совета Россия — НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Заседание Совета Россия — Нато состоится 12 января 2022 года. Такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на источники в альянсе.

Отмечается, что в этот же день также запланировано заседание начальников Генштабов стран-участниц НАТО.

— Мы контактируем с Россией по данному вопросу, — заявил собеседник агентства.

На пресс-конференции, которая прошла 23 декабря в Москве, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию «надули, нагло обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток. По его словам, в настоящее время Запад «немедленно» должен дать гарантии безопасности России, потому как военные мощности НАТО разместились у границ РФ, а не наоборот.

20 декабря журналист Дмитрий Киселев заявил, что Россия может превратить западные страны в радиоактивный пепел, если они повторят Карибский кризис на Украине. Москва применит силу, если НАТО или США перейдут «красные линии», заключил телеведущий.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.