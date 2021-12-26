Спрос на комнаты вырос в Москве в ноябре 2021 года

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В ноябре текущего года в Москве стали чаще приобретать комнаты. Об этом свидетельствуют данные агентства «Миэль». На вторичном рынке недвижимости в столице был зафиксирован рост количества продаж квартир стоимостью до шести миллионов рублей.

По данным аналитиков, 35 процентов сделок было заключено по квартирам, цены на которые варьируются от 9 до 12 миллионов рублей.

При этом на жилье дешевле 6 миллионов пришлось 7 процентов сделок. Уточняется, что еще в октябре 2021 года эта доля составляла менее одного процента. Так риелторы пришли к выводу, что жители столицы стали чаще приобретать комнаты вместо полноценного жилья, передает «Лента.ру».

По данным агентства, средняя стоимость однокомнатной квартиры на «вторичке» в Москве к зиме достигла 9,4 миллиона рублей, двухкомнатной — 14 миллионов рублей, трехкомнатной — 19,2 миллиона рублей.

Минимальная цена на аренду квартиры в старой Москве составила 30 тысяч рублей в ноябре 2021 года. Такие сведения следуют из исследования компании «ИНКОМ-Недвижимость», опубликованного в понедельник, 22 ноября. Эксперты отметили, что недорогое жилье можно арендовать в столичных районах Головинский, Южное Бутово, Гольяновский, Орехово-Борисово Северное и Рязанский, недалеко от метрополитена.